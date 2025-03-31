Husumetliler arasında çıkan kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Sağlık durumları ağır olan H.S., F.D. ve B.T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Olayın ardından bir araçla kaçan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan E.C.A., İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor...