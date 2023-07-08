Husumetlisi elini beline götürünce öldürdü

Adana'da 23 yaşındaki Barış Yalçınkaya bir süre önce kavga ettiği Şiyar A. (19) ve Mertcan D. (20) ile aralarında husumet oluştu. Barış Yalçınkaya, sokakta karşılaştığı husumetlileri Mertcan D., ile Şiyar A., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Şiyar A., polis tarafından yakalanırken Mertcan D., her yerde aranıyor. Şiyar A., "Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim" diye ifade verdiği ancak hayatını kaybeden Yalçınkaya'nın üzerinde silah çıkmadığı öğrenildi. Katil zanlısı Şiyar A., tutuklandı.

BACAK VE SIRTINDAN YARALANDI

Olay, 4 Temmuz Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yaşadıkları kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Barış Yalçınkaya ile Mertcan D. ve Şiyar A., sokakta karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan D. ile Şiyar A., Yalçınkaya'ya tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Yalçınkaya'nın bacak ve sırtına isabet etti. Yalçınkaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE

İlk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yalçınkaya, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şiyar A'yı, saklandığı eve yapılan baskında yakalarken Mertcan D'yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, "Daha önceden kavga etmiştik ve husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık. Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Şiyar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.