Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı

Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Araç kiralama yapan bir kişi, sorun yaşadığı müşterisini sahte kız arkadaşıyla tuzağa düşürüp kaçırdıktan sonra ailesinden fidye istedi. Ayberk D. geçen yıl Erdal B.'den araç kiraladı. Araçla kazaya karışan Ayberk D. durumu Erdal B.'ye bildirmedi. Kazadan haberdar olan Erdal B. Ayberk D.'ye husumet güderek Aleyna adlı bir arkadaşının sosyal medya hesabından Ayberk D. ile tanışıp buluşma ayarladı. Beykoz'da buluştuğu Aleyna'nın aracına binen Ayberk D. aracın arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıkınca şok yaşadı. Gaspçılar, Ayberk D.'nin boğazına bıçak dayayıp babası Onur D.'yi aradı. "Sen parayı hazırla, para gelene kadar da oğlun bende kalacak, sizin sonunuz ben olacağım, hem oğlunu hem seni ayrı ayrı yerlerde kıstıracağım" dedi. Şüphelilerin parayı istediği adresi öğrenen Onur D. polise ihbarda bulundu. Ayberk'in babasından fidyeyi almak için Beşiktaş'a giden şüpheliler polisle karşılaştı. Gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanan Erdal B. ifadesinde, arkadaşlık uygulamasından Aleyna olarak konuşan kişinin kendisi olduğunu, borç için görüştüğünü ileri sürdü. Şüpheli Ozan A. yola birlikte çıktıklarını, Ayberk D.'nin babasıyla görüşmek istemesi üzerine Beşiktaş'a gittiklerini, bu sırada polisin geldiğini ve ne olduğunu anlayamadığını iddia etti. Şüphelilerin 19 yıla kadar hapsi istendi.