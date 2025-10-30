Husumetlisinin boğazını camide kesen cani hakim karşısında: “Şimdi git kocanın leşini topla”







"ARALARINDA HUSUMET YOKTU"



Öldürülen Şevki T.'nin eşi R.T. ise, kendilerinin kapılarını kırana kadar aralarında husumet olmadığını, eşinin ağzından hiç küfür çıkmadığını ifade ederek, sanık Y.Ş.'yi annesinin doldurduğunu söyledi. Olaydan bir hafta önce yaşanan park meselesinde de Y.Ş.'nin kardeşinin küfrettiğini, 4 kişinin eşi ve ağabeyini darbettiğini ifade etti.





CAMİ CEMAATİ DİNLENDİ

Duruşmada olay sırasında camide bulunan kişiler, mahalle komşuları ve Y.Ş.'nin yakınları da tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.