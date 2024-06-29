Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisinin işyerini basıp kurşun yağdırdı! İşyeri sahibi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 29.6.2024 16:34 Son Güncelleme: 29.6.2024 16:43

Husumetlisinin işyerini basıp kurşun yağdırdı! İşyeri sahibi ağır yaralandı

İstanbul Tuzla'da husumetlisinin iş yerine gelen şüpheli bir şahıs İbrahim Türk’ün üzerine kurşun yağdırdı. Husumetlisi tarafından vurulan İbrahim Türk İş yeri sahibi ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Husumetlisinin işyerini basıp kurşun yağdırdı! İşyeri sahibi ağır yaralandı

Tuzla Şifa Mahallesi, İnönü Caddesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet olan İbrahim Türk'ün iş yerinin önüne gelerek tehdit savurdu. Türk'ü dışarıya çağıran saldırgan Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine, iş yerine rast gele ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Husumetlisinin işyerini basıp kurşun yağdırdı! İşyeri sahibi ağır yaralandı
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