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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Huzurevi, korku evine döndü

Huzurevinde stajyer olarak çalışan genç kız, işletme sahibi tarafından cinsel saldırıya uğrayınca hayatının en büyük şokunu yaşadı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Huzurevi, korku evine döndü
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Kartal'da bulunan bir huzurevinde staj yapan 21 yaşındaki Mizgin G., stajın ardından huzurevinden ayrıldı. Geçen 30 Temmuz akşamı huzurevinin işletmecisi Yiğit S. (24), Mizgin G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Huzurevinde işe başlayan Mizgin G., işletmeciden temizlik için eldiven istedi. Eldiven getirmek için indiği depoya genç kızı çağıran Yiğit S., Mizgin G.'ye cinsel saldırıda bulundu.



18 YIL HAPİS TALEBİ
Psikolojisi bozulan Mizgin G., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında ifadesi alınan şüpheli adam, suçlamaları reddetti. Savcılık, şüphelinin "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Huzurevi, korku evine döndü
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