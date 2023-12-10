Huzurevi, korku evine döndü

Kartal'da bulunan bir huzurevinde staj yapan 21 yaşındaki Mizgin G., stajın ardından huzurevinden ayrıldı. Geçen 30 Temmuz akşamı huzurevinin işletmecisi Yiğit S. (24), Mizgin G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Huzurevinde işe başlayan Mizgin G., işletmeciden temizlik için eldiven istedi. Eldiven getirmek için indiği depoya genç kızı çağıran Yiğit S., Mizgin G.'ye cinsel saldırıda bulundu.
18 YIL HAPİS TALEBİ
Psikolojisi bozulan Mizgin G., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında ifadesi alınan şüpheli adam, suçlamaları reddetti. Savcılık, şüphelinin "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.