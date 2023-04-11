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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:29 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:29

Hz. Peygamber’in Sahabelerin Yaptığı Olumlu Davranışları Onaylamasına Ne Denir, Örnekleri Neler?

Hz. Peygamber’in sahabelerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasına ne denir konusu, birçok kişinin araştırdığı konulardan biridir. Kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim içerisinde birçok hadis ve sünnet sözleri bulunmaktadır. Peki, Hz. Peygamber’in sahabelerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasına ne denir, örnekleri neler? Merak edilen tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Hz. Peygamber’in Sahabelerin Yaptığı Olumlu Davranışları Onaylamasına Ne Denir, Örnekleri Neler?

Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan hadis ve sünnetler insanlara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Hadisler sevgili peygamber efendimiz tarafından söylenmiş sözlerden meydana gelirken sünnet ise yine peygamberimizin koyduğu kaideleri kapsamaktadır. Bu yazımızda sizler için Hz. Peygamber'in sahabelerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasına ne denir, örnekleri neler gibi sorulara değindik.

Hz. Peygamberin Sahabelerin Yaptığı Olumlu Davranışları Onaylamasına Ne Denir?

Kuran'ı Kerim'de Hz. Peygamberimizin söylediği birçok önemli hadis bulunmaktadır. Hadislerle birlikte sünnet sözleri de mevcuttur. Son zamanlarda birçok kişi peygamber efendimizin olumlu davranışları onaylamasına ne ad verilir sorusunun cevabını merak etmektedir. Hz. Peygamber efendimizin olumlu davranışları onaylaması, takriri sünnet olarak tabir edilmektedir. Kuran-ı Kerim'de toplam dört sünnet yer alır. Takriri sünnet bu dört sünnet arasında bulunmaktadır.

Takriri Sünnet Örnekleri Neler?

Hz. Peygamber efendimizin ses çıkarmadan yani konuşmadan onayladığı durumlar, takriri sünnet olarak tanımlanmaktadır. Hz. Peygamber efendimiz haksızlık ya da uygun bulmadığı haller karşısında hiçbir zaman suskun olmamıştır. Bu durum hadislerinde de net bir biçimde ispatlanmaktadır. Sessiz kaldığı durumlar ise yapılan davranışları onayladığı manasını taşımaktadır. Takriri sünnete örnek olarak aşağıda yer alan bazı olayları gösterebiliriz:

  • Hz. Peygamber efendimizin davranışlarına yakından tanıklık etmiş olan Müslümanların abdest almak için temiz su bulamaması, bunun üzerine teyemmüm abdesti almaları ve bu durumu gören sevgili peygamberimizin sessiz kalması takriri sünnete örnek olarak verilmektedir.
  • Bir diğer önemli örnek ise sevgili Hz. Peygamber efendimizin camiye girip namaza durması esnasında cami içerisinde çocukların oyun oynaması ve bu durum karşısında peygamberimizin sessiz kalarak namazını kılmış olmasıdır.

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Hz. Peygamber’in Sahabelerin Yaptığı Olumlu Davranışları Onaylamasına Ne Denir, Örnekleri Neler?
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