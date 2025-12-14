Haberler Yaşam Haberleri IBAN'la para göndermede yeni dönem! Kimlik kartlı teyit zorunlu olacak
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:27 Son Güncelleme: 14.12.2025 12:20

IBAN'la para göndermede yeni dönem! Kimlik kartlı teyit zorunlu olacak

Yeni yılla beraber IBAN'la para gönderme kuralları değişecek. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bankalar yüksek meblağlı para transferinde kullanıcıların çipli kimlikleri ile ek güvenlik doğrulaması yapmasını isteyecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 11. Yargı Paketi kabul edildi. Yılın son günlerinde paketin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Buna göre IBAN ile para gönderme sisteminde değişiklikler olacak, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama talep edilebilecek.

KİMLİK DOĞRULAMASI İSTENECEK

Son dönemlerde artan yasa dışı bahis faaliyetlerine dikkat çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı bir eylem planının devreye alınacağını ifade etti. Yeni düzenlemelerle finansal işlemlerde kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak" açıklamasında bulundu. Paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferinde de yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

200 BİN TL ÜZERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

MASAK, 200 bin ve 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde kullanıcılardan 20 kelimelik açıklama talep edecek. Bu açıklamada işlem kanalı fark etmeyecek. 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile hayaya geçecek uygulama ATM, mobil uygulama ve internet bankacılığını kapsayacak.

BANKALAR EK DOĞRULAMA TALEP EDEBİLECEK

Bankalar da belirli tutarın üzerindeki işlemlerde ek doğrulama talep edebilecek. Belirlenen limitlerinde aşılması halinde kullanıcılar işlemlerini teyit etmek zorunda kalacak.

