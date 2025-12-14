IBAN’la para göndermede yeni dönem! Kimlik kartlı teyit zorunlu olacak

200 BİN TL ÜZERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

MASAK, 200 bin ve 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde kullanıcılardan 20 kelimelik açıklama talep edecek. Bu açıklamada işlem kanalı fark etmeyecek. 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile hayaya geçecek uygulama ATM, mobil uygulama ve internet bankacılığını kapsayacak.