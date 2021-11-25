İBB 2022’de 16 milyar TL’den fazla borçlanma yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 6'ıncı oturumu 2022 Yılı Performans Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 2023-2024 Yılları Gelir-Gider Tahminleri gündemiyle toplandı.

Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis oturumunda AK Parti Grubu adına konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Bütçeye ilk göz attığımızda bütçenin bir simülasyon ve illüzyondan ibaret olduğu görülüyor. Öz kaynak miktarı önceki senelerde olduğu gibi düşmeye devam etmiştir. Buna karşılık merkezi idareden gelen pay ve borç miktarı ise sürekli artmaktadır. 2019 senesinde yüzde 28 olan öz kaynak oranı 2022 bütçesinde yüzde 19'un altına inerek yüzde 18,7 durumundadır" dedi.

'BÜTÇEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 16 MİLYAR TL'DEN FAZLA BORÇLANMA VAR'

Bütçe kitapçığına göre İBB yönetiminin 2022 yılı için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüldüğünü aktaran Göksu, "Bu bütçenin uygulanabilmesi için bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon 44 bin TL'dir. Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 Performans Programı'na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu, bütçenin yüzde 5'i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır. Bu tam bir borç batağına saplanmadır. Tabii ki bu borçlanma hevesini Sayın Başkan'ın 'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' sözü ile birlikte ele aldığımızda ortaya çıkan tablo bu yönetimin tam olarak sefaletidir" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMET ÇOK ÇALIŞSIN BİZE VERSİN'

Konuşmasının devamında borçlanma meselesinin bunlarla bitmediği söyleyen Göksu, sözlerine şöyle devam etti: "İBB 2023 ve 2024 senelerinde toplam 20,5 milyar TL daha ilave net borçlanma planlıyor. 2022 senesi bütçesinde bir öncekine göre yüzde 51 artış öngörülüyor. Buna karşılık İBB'nin öz gelirlerindeki tahmini artış ise yüzde 21 olarak planlanmış. Merkezi bütçeden gelecek olan paya da yüzde 45 artış öngörülmüş. Bu yönetim demek istiyor ki; 'Ben seçimden önce İstanbul'un öz kaynaklarını yüzde 50 artıracağıma dair söz vermiştim. Onu beceremedim ama bütçeyi kağıt üstünde yüzde 51 artırdım. Kendim kaynak üretemeyince de kaynak üretme görevini hükümete verdim. Çünkü hükümet zaten çok çalışıyor. Ben kendilerine her konuda güveniyorum. Hükümet çok çalışsın ve yüzde 45 daha fazla kaynak üretsin ve bize versin. Biz ise tatil yapalım, kendimize köşk yapalım, keyfimize bakalım. Eğer yazdığımız miktarda bütçe gelmezse de önümüzdeki sene boyunca 'engelleniyoruz' diye bağırıp çağırırız' diyor.

Oysa işin gerçeği 2022 merkezi bütçe taslağında belediyelere ayrılacak paylar öngörülmüştür. Bu da bu seneye göre yaklaşık yüzde 19,5 civarında bir artıştır. Bunu kasıtlı olarak böyle yazarak kâğıt üzerinde bütçeyi yüzde 51 artırmış oluyorlar akılları sıra. Ve aylar geçip de bu paradan daha az miktarda para gelirse bütün borazanlarını toplayıp "Engelleniyoruz" yalanına sarılacaklar."