İBB Başkanvekili Nuri Aslan ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 26 Mayıs günü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan takip ediyordu. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tutuklamaya sevk edildiği dakikalarda Nuri Aslan güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine tartışma yaşamıştı.

"YAKARIM BAK ORTALIĞI

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, güvenliklere "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözler sarf etmişti. Kayıt altına alınan bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

BAŞKANVEKİLİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Başkanvekili Nuri Aslan soruşturma kapsamında 24 Eylül günü Özel Suçlar Soruşturma Bürosuna şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Aslan, olay günü hukuki süreci takip etmek için adliyede olduğunu belirterek "İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Akşamın o saatine dair kurum çalışanlarımız hakkında bilgi almaya çalışmam bir kamu yöneticisi olarak sorumluluk ve erdem göstergesidir." diyerek ifadesine başladı.

"SÖZLERİM GÜVENLİĞE YÖNELİK DEĞİLDİR"

Aslan, "Adliyede güvenlik görevlileriyle kısa süreli sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir güvenliğe yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır." dedi.

"SUÇLAMAYI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Yaşanan hadisenin çalışanlarını ziyaret etme amacı üzerine olduğu, sözlerinin bir suç ve olayla illiyet bağı olmadığını iddia eden Nuri Aslan, "Üzerime atılı 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Amacım, yalnızca kamu görevimi yerine getirmek ve belediye çalışanlarının yargılama sürecini takip etmekti" diyerek ifadesine bitirdi.