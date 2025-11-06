İBB, İstinye’de yolları daralttı

Sarıyer'de İstinye Koyu'nda 3 yıldır süren kıyı düzenleme çalışmaları sonucu vatandaş ve esnaf İBB mağduriyetiyle baş başa kaldı. Kıyıyı genişletmek için çalışma yapan İBB ekipleri, 4 şeritli yolu 2,5 şeride düşürüp trafik yoğunluğunu iki katına çıkardı.

Halkın ve esnafın görüşleri alınmadan kıyıdaki ağaçları söküp denize kazık çakıp tonlarca toprak dolduran belediye, vatandaşları çileden çıkardı. Çalışmalarda çakılan kazıklar çevrede deprem korkusu yaşatırken trafik sıkıntısı ve yolun daraltılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.