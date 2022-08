İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara cinsel saldırıda bulundu. İki kadın tacizi amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. de yaşananları önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından mağdur kadınlara ' 'Tamam M.E. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' denildi. Güvenlik kamerası görüntüleri istenince de 'Biz yedeğini almadık, silinmiş' denildi. Olayın üzerine gittiği için güvenlik amiri Murat T. Ve güvenlik görevlisi Ü.D. işten çıkarıldı. Soluğu savcılıkta alan Ü.D gece vardiyasında M.E'nin masaj bahanesiyle kendisini taciz ettiğini anlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Murat T. de. "Kamera görüntülerini bana izlettiler. müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.E. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Görüntüleri yedeklemesini söylemiştim" dedi.