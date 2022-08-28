Haberler Yaşam Haberleri İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas
Giriş Tarihi: 29.8.2022

İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas
İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara cinsel saldırıda bulundu. İki kadın tacizi amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. de yaşananları önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından mağdur kadınlara ' 'Tamam M.E. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' denildi. Güvenlik kamerası görüntüleri istenince de 'Biz yedeğini almadık, silinmiş' denildi. Olayın üzerine gittiği için güvenlik amiri Murat T. Ve güvenlik görevlisi Ü.D. işten çıkarıldı. Soluğu savcılıkta alan Ü.D gece vardiyasında M.E'nin masaj bahanesiyle kendisini taciz ettiğini anlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Murat T. de. "Kamera görüntülerini bana izlettiler. müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.E. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Görüntüleri yedeklemesini söylemiştim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim açıklandı
Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih ücreti ne kadar?
Gülşen neden tutuklandı, son durum nedir? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
İsveç'e göre, PKK paçavralarının sallanmasıyla Türkiye ile müzakereler zora girdi
Bu hafta (29 Ağustos-1 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA