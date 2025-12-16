İBB Mavi Göl’deki doğal yaşamı yok etti

Arnavutköy'deki Mavi Göl'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen çalışmanın ardından doğal yaşam yok oldu. Mavi Göl ve çevresinde İBB tarafından yapılan dolgu çalışmaları kapsamında bölgeye binlerce kamyon hafriyat toprağı döküldü. Döküm işlemleriyle gölün su dengesi bozulurken, suyun yerini çamur tabakası aldı. Göl tabanının balçığa döndüğü alanda, balıkların oksijensiz kalarak can çekiştiği görüldü.

ÇEVRE KATLİAMI YAPILDI

Konuya dair açıklamada bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, sürecin başından itibaren yetkililerle temas kurduklarını belirtti. Paralı, "Arnavutköy Belediyesi olarak alternatif çözüm önerileri sunduk. Gölün rekreasyon ve mesire alanı olarak değerlendirilmesi için projeler hazırladık. Ayrıca bu projelerin maliyetini Arnavutköy Belediyesi olarak üstleneceğimizi de taahhüt ettik. Buna rağmen gölümüzü kurtaramadık. Yapılan bu eylem bir hata değil, bizim nezdimizde açıkça bilinçli şekilde yapılmış bir yanlıştır" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Paralı, dolgu çalışmalarının "rehabilitasyon" olarak nitelenemeyeceğini, sahada yapılan işin "hafriyat dökümü" olduğunu vurgulayarak, "Hafriyat dolgusu neticesinde göl içerisindeki birçok canlı, diri diri hafriyata gömülmüş oldu" ifadelerini kullandı. Paralı, gelinen noktada Mavi Göl'de canlı yaşamını kurtarmanın artık mümkün olmadığını belirterek, yapılanları "çevre katliamı" olarak niteledi.