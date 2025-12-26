İBB mezarlık alanı imara açtı: 10 milyar TL’lik rant sağlandı

İstanbul'un yeşil alanlarını imara açarak satan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi en riskli deprem bölgelerinden biri olan Avcılar'daki mezarlık alanı da imara açtı. İBB meclisinde CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen kararla Cihangir Mahallesi'ndeki 30 yıldır mezarlık alanı olan 65 dönümlük alan imara açıldı.

AK Parti İmar Komisyonu üyesi Adnan Zeki Bostancı konuya ilişkin "Planlanan alanda sahipleri açısından milyarlarca dolarlık bir rant dönüyor, alanda şahıs parselleri, kamu arazileri var. İstanbul'da mezar alanı yok, planlanan bölge zemin açısından çok riskli ve hatta bölgede yol dahi kayıyor ve buna karşın sürekli önlemler alınır. Onun için de mezarlık alanı olarak ayrılmış. Plan teklifi vatandaştan gelseydi imar artışından dolayı milyarlar vermesi, harç ödemesi gerekiyordu. Ancak teklif Planlama Şube Müdürlüğü'nden geldiği için vergiden de kaçılıyor. Bu da kamu zararı değil midir?" şeklinde açıklamada bulundu. Konuyu gündeme taşıyan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise söz konusu arazinin son dönemde imara açıldığını ifade etti. Bu kararın ardından arazinin yaklaşık 10 milyar TL'lik değer artışı yaşadığını savunan Özdemir, söz konusu alanın bir şahsa ait olduğunu vurguladı.

'İTİRAZA RAĞMEN İMARA AÇILDI'

İmar kararının İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun ret oylarına rağmen geçirildiğini dile getiren Özdemir, "Burası 30 yıldır mezarlık alanı olarak planlı. Üstelik İstanbul'un ciddi bir mezarlık ihtiyacı varken bu alanın imara açılması kabul edilemez" dedi.

'10 MİLYAR TL'LİK RANT OLUŞTURULDU'

Özdemir, imar değişikliğiyle birlikte söz konusu arazinin yaklaşık 10 milyar TL'lik bir değer kazancı elde ettiğini öne sürerek, "Şahıs talep etseydi bu alanın imara açılması mümkün olmazdı. Ancak belediye eliyle yapılınca bu değer artışı sağlandı" ifadelerini kullandı.

'VERGİSİ ÖDENMEDİ'

İmar değişikliğiyle birlikte doğması gereken imar değer artış vergisinin de ödenmediğini savunan Özdemir, "Ola ki siz imara açtınız, bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi. Yasalarda bu söz konusu. Bunu da ödetmemek için bunu İBB eliyle yapıyorlar. Siz eğer belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman arsa sahibi değer artış vergisini ödemiyor. Böyle olunca devletin alacağı bir vergiyi de ödetmiyorlar" dedi.

MESLEK ODALARINDAN SES ÇIKIYOR

Ortaya çıkan durumun mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Özdemir, Avcılarlı vatandaşları söz konusu imar kararına karşı tepki göstermeye davet etti. Özdemir ayrıca Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'na da çağrıda bulunarak, "İstanbul'un merkezinde bu büyüklükte bir alan imara açılıyor, ancak meslek odalarından ses çıkmıyor. Bu sessizliğin nedenini kamuoyu değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.