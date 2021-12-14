Haberler Yaşam Haberleri İBB zabıtasından zorbalık
Giriş Tarihi: 15.12.2021

İBB zabıtasından zorbalık

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB zabıtasından zorbalık

İBB zabıta ekipleri, Esenler Belediyesi’nin Uluslararası Dünya Çay Günü etkinliklerini bastı. Dörtyol Meydanı’na kurulan stantları yıkmak isteyen İBB ekiplerine Esenler zabıta ekipleri engel oldu. Çıkan arbedeyi polis sonlandırdı

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü etkinliği çerçevesinde farklı ülkelerden gençlerin, vatandaşlara kendi memleketlerine ait çay çeşitlerini ikram etmeleri için Dörtyol Meydanı'nda stantlar kurdu. Belediye tarafından ayrıca 39 çay ocağında bugün Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel ücretsiz çay ikramları yapılacak, dev semaverlerde demlenen lezzetli çaylar, soğuk havada vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecekti. Stantların alana kurulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İİBB), bölgeye zabıta ekiplerini gönderdi. Esenler Belediyesi stantların kendilerine ait parselde kurulduğunu belirtirken, İBB, meydanın kendi yetki alanında olduğunu ve etkinlik için resmi izin başvurusu yapılmadığını savundu. İBB zabıta ekipleri, gelen emir doğrultusunda birçok ülkeden temsilcinin de bulunacağı etkinlik için kurulan stantları zor kullanarak yıkmaya başladı. Esenler Belediye personeli ve zabıtalarının yıkıma engel olmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı. İki taraf arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri olayı kontrol altına alırken, kurulan stantların Esenler Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki bölgede olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB zabıtasından zorbalık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA