İBB zabıtasından zorbalık

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü etkinliği çerçevesinde farklı ülkelerden gençlerin, vatandaşlara kendi memleketlerine ait çay çeşitlerini ikram etmeleri için Dörtyol Meydanı'nda stantlar kurdu. Belediye tarafından ayrıca 39 çay ocağında bugün Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel ücretsiz çay ikramları yapılacak, dev semaverlerde demlenen lezzetli çaylar, soğuk havada vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecekti. Stantların alana kurulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İİBB), bölgeye zabıta ekiplerini gönderdi. Esenler Belediyesi stantların kendilerine ait parselde kurulduğunu belirtirken, İBB, meydanın kendi yetki alanında olduğunu ve etkinlik için resmi izin başvurusu yapılmadığını savundu. İBB zabıta ekipleri, gelen emir doğrultusunda birçok ülkeden temsilcinin de bulunacağı etkinlik için kurulan stantları zor kullanarak yıkmaya başladı. Esenler Belediye personeli ve zabıtalarının yıkıma engel olmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı. İki taraf arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri olayı kontrol altına alırken, kurulan stantların Esenler Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki bölgede olduğu belirtildi.