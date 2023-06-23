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Giriş Tarihi: 24.6.2023

İBB’den büyük ayıp: Cenazeyi ortada bıraktılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İBB’den büyük ayıp: Cenazeyi ortada bıraktılar
İstanbul Tuzla'da yaşayan Suat Uz'un 2 yıl önce dedesi vefat etti. Nüfus Müdürlüğü'ne dedesinin ölüm işlemleri için giden Uz, anneannesi Nebiye Gülduran'ın da Nüfus Müdürlüğü sistemine 2006 yılında öldüğünün işlendiğini öğrendi. Uz, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne anneannesi için yaşam tespit davası açtı. 96 yaşındaki Nebiye Gülduran, dava sürerken perşembe günü Tuzla'daki evinde hayatını kaybetti. Uz, anneannesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nü arayarak cenaze aracı istedi. Ancak İBB, Nebiye Gülduran sistemde ölü göründüğü için cenaze aracı vermedi.



CENAZE KOKMAYA BAŞLADI
Sıcak havada 10 saatten fazla evde kalan cenaze kokmaya başladı. İBB'den cenaze aracı alamayan Uz, kendi imkânlarıyla klimalı tabut temin ederek anneannesinin cenazesini muhafazaya aldı. Uz, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla anneannesinin cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırabildi. Adli Tıp'ta DNA ve kan örnekleri alınan Gülduran'ın cenazesi ailesine teslim edildikten sonra Tuzla'da toprağa verildi.

'CENAZEYLE KİMSE İLGİLENMEDİ'
Olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, "2 yıl önce dedemin vefatıyla anneannemin 2006'dan beri ölü göründüğünü öğrendik. Açtığımız dava sürerken perşembe günü 05.00 sıralarında anneannem vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anneannem kayıtlarda ölü göründüğü için cenaze aracı vermedi. Gün boyu uğraştım. Cenaze kokmaya başladı. Kendi imkânlarımla klimalı tabut buldum. Bu işi belediye yapmalıydı. En azından cenazeyi morga kaldırabilirlerdi onu da yapmadılar" dedi.

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İBB’den büyük ayıp: Cenazeyi ortada bıraktılar
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