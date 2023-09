İBB’nin ikinci Fazilet Durağı yalanına peş peşe sert tepkiler

İstanbullular, 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimiyle metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarını erişimi kolaylaştıran asansör ve yürüyen merdivenleri çalıştırmayan İBB yönetimiyle tanıştı. Özellikle engelli, çocuklu ve hamileler çileli bir tırmanışa ya da inişe mecbur bırakıldı. Vatandaşların tepkilerinin her geçen gün artan dozda eleştirdiği İBB yönetimi çözümü özellikle vatandaşların dertlerine tercüman olan yayın kuruluşlarını hedef alarak kara propagandaya başladı.

İFTİRA ATTILAR

Bunlardan biri de Üsküdar Altunizade'deki metro istasyonundaki Giriş 2 kapısının yürüyen merdivenleri oldu. Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti haberleştiren A Haber'e, İBB çirkin 'sabotaj' iftirası attı. İBB'nin yalan kurgusunu ise kendi çalışanlarının sözleri ele verdi.

ÇALIŞANLAR MERDİVENLERİN BOZUK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sosyal medya üzerinden, 'İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin' ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanları yalanladı. Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın, 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi. Ancak arıza ekibinin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü. Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.

GİRİŞ KAPI NUMARALARINI SİLMEYİ UNUTTULAR

Habere imza atan ve İBB yönetiminin iftirasına maruz kalan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise canlı yayında haberin detaylarını anlattı. İBB yönetimini güvenlik kamera kayıtlarının saatlerini yayınlamaya davet eden Karataş, çekimin yapıldığı metronun giriş 2 kapısı olduğu İBB yönetiminin ise giriş 1 kapısının görüntülerini verdiğini kaydetti.

İBB yönetiminin 16 milyon İstanbullunun çilesine çözüm üretmek yerine kara propaganda yapmasına ise tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o tepkiler:

ADI YÜRÜYEN AMA KENDİ YÜRÜMEYEN...

*AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Görev süresi boyunca iş üretmek yerine mazeret üreten... Proje peşinde koşması gerekirken kişisel ihtiraslarının peşinde koşan... Temel atmak yerine iftira atan... Yani kısaca 'iş yapması gerekirken algı yapan' CHP'li İBB Başkanı; Şimdi de 16 milyon İstanbulluyu canından bezdiren, 'adı yürüyen ama kendi yürüyemeyen' merdivenler üzerinden sahte bir algı oluşturma hevesine girişmiş. Hani meşhur bir fıkra vardır... Arabası ile ilgilenmeyen, yıllarca bakım yapmayan bir adam, aracı yolda bırakınca tamircinin yolunu tutar... Tamirci arabanın her noktasını kontrol eder... İnceleme uzun sürünce araba sahibi biraz da kızararak; -neyi var ki kardeşim diye sorunca Tecrübeli usta bıyık altından gülerek; -vallahi kardeşim... arabanın kornası hariç her yerinden ses geliyor der. Maalesef İBB'nin CHP yönetimindeki durumu da aynen böyle... Her yerden ses geliyor ama, sayın başkan durumun farkında değil. Velhasıl yüzbinlerce İstanbullu, hangi metronun veya yürüyen merdivenin çalışıp çalışmadığını gayet iyi biliyor. Gerçekler, herkesin gözü önünde duruyor...

SUÇU İSTANBULLULARA ATMAYI ADET EDİNDİ

*İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu: İBB yöneticileri; başı her sıkıştığında, her beceriksizliğinde, suçu İstanbullulara atmayı adet edindi. İBB Başkanına tavsiyem, yanlış rota doğru hedefe götürmez! Biz bu oyununuzu Fazilet Durağı'nda da gördük. Ortada bir suçlu varsa onlar İstanbullular değil, İstanbul'un yıllarının kaybolmasına sebep olan bugünkü İBB Başkanı ve yönetimidir.

ALGI YERİNE İBB İÇİN ENERJİ HARCANSA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

*Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: Algı oluşturmak için harcanan enerji İBB'yi doğru yönetmek için harcansa sorunlar çözülmüş olacak..!

İBB'NİN YENİ FAZİLET DURAĞI

*İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: İBB'nin yeni "fazilet durağı"

İBB BAŞKANININ YALANLARININ GÜNAHINA İŞTAHLICA YÜKLENMEZDİ

*AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar: Sayın Genel Başkan siyasetten anlamadığı gibi, video, kurgu-montajdan da anlamıyor. Eğer anlamış olsaydı 2. Fazilet Durağı vakasının ve İBB başkanının yalanlarının günahını böyle iştahlıca yüklenmezdi...

'İBB BİRKAÇ MONTAJCININ ELİNDE OYUNCAK OLACAK BİR KURUM MUDUR?'

İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu: İkinci Fazilet Durağı olayı.. İBB birkaç montajcının elinde oyuncak olacak bir kurum mudur? Çok yazık..

YALAN MAKİNASINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi: CHP'nin acilen Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması gerek. Dengesini ve rotasını kaybetmiş bir yalan makinesine dönüşmüş durumda. Bu hastalıklı siyasi terbiye, hem kendisine hem de partisine zarar vermektedir. Mehmet Karataş'ı n örnek gazeteciliğini tebrik ederim.

HAYATIMCA BU KADAR YALANCI BAŞKA BİR İNSAN GÜRUHU GÖRMEDİM

İBB Meclis Üyesi Gökhan Özten: Ben hayatımda bu kadar yalancı başka bir insan gürûhu görmedim. İBB resmen yalana boğulmuş. İkinci fazilet durağı yalanıyla karşı karşıyayız.

VATANDAŞI SABOTÖRLÜKLE SUÇLAMAK ANCAK CHP'YE YAKIŞIR

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: Vatandaşı sabotörlükle suçlamak ancak CHP'nin genel başkanına ve onun belediye başkanına yakışırdı zaten. Danışmanını saymıyorum zaten o Fazilet Durağı'ndan tescilli bir yalan makinası. Koskoca İBB'yi bir yalan çukuruna dönüştürmeyi başardılar.

A HABER MURAT ONGUN'U PERT ETMİŞ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: A Haber, Ekrem'in Özel Kalemi Murat Ongun'u pert etmiş...

BİR KEZ DAHA AYNI TİYATRO SAHNELEME PEŞİNDE

Faik Taşer: Fazilet Durağı yalancısı Murat Ongun bir kez daha aynı tiyatroyu sahneleme peşinde. Ongun'un bir kez daha yalancılığı tescillenecek.

CHP YALANCILIĞI YİNE SUÇ ÜSTÜ

Zekeriya Say: Gençler 'GİRİŞ1' yazan merdivenden iniyor... AHABER muhabiri 'GİRİŞ2' yazan yerde haberi çekiyor... Murat Ongun, artık operasyon bile çekemiyor... Canan Kaftancıoğlu olmadan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun maalesef koca bir 'Hiç', CHP'nin yalancıları yine suçüstü oldu.

MONTAJ YERİNE MERDİVEN BAKIMINA ZAMAN HARCAYIN

Gazeteci Esra Elönü: Montaja harcadığınız zamanı, merdiven bakımına harcasaydınız Fazileti, Fazilet Durağında aramazdınız.

YENİ İFTİRALAR ATMAYA DEVAM EDİYOR

Abdulkadir Çay: Fazilet Durağı yalancısı olarak tescillenmiş olmanın kuyruk acısıyla yeni iftiralar atmaya devam ediyorsun ama söylemiş olayım eliniz çok zayıf zira habercilere malzeme olacak sayısız rezillik yaşanıyor İstanbul'da. Her gün biri haber olsa yine bitmez! Sabit yayına geçmek lazım.