İBB’nin akıl almaz kavşak düzenlemesi eziyete döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Küçükçekmece'nin Kanarya ve Söğütlüçeşme Mahalleleri arasında geçişi sağlayan Huzur Caddesi'nde iki ay önce kavşak düzenlemesi yapıldı. Söğütlüçeşme'den Kanarya Mahallesi'ne girişler tamamen kapatıldı. Araçlarıyla mahalleye girmek isteyen bölge esnafı ile sürücüler yaklaşık 1.5 kilometre giderek köprü gümrük yolundan veya Borusan Kavşağı'ndan dönmek zorunda bırakıldı. Dün Huzur Caddesi'nde toplanan bölge esnafı İBB'ye tepki göstererek kavşağın eski haline döndürülmesini istedi. Esnaf Cüneyt Melek, "Bu kavşağı yapan mühendis bir an önce o diplomayı iptal etsin. Böyle bir saçmalık yok, yukarıdan geliyorsun yol vermiyor, köprünün altından döneceğim mahalleye giremiyorum" dedi.