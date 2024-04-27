İBB’nin bisikletleri sırra kadem bastı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında kurulan İsbike akıllı bisiklet sisteminin kaderi CHP'li yönetimin işbaşı yapmasıyla değişti. 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme gelen bisiklet sisteminin, 2023 yılının sonunda bakıma alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir.Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK, ne İsbike, ne de Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) bisikletlerin akıbeti hakkında bir açıklama yapıldı. Boş olarak 4 aydır kaderine terk edilen bisiklet istasyonlarının ise çürümeye başladığı görüldü.