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Giriş Tarihi: 5.8.2023

İBB’nin durdurduğu Levazım Tüneli yılda 300 milyon lira kaybettiriyor

İBB’nin durdurduğu Levazım Tüneli yılda 300 milyon lira kaybettiriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde çalışmalar, 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li İBB yönetimince durduruldu.
İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşürülmesi planlanıyordu. Yapımı durdurulan projenin, trafiği rahatlama, zaman kazandırma faydalarına ek olarak ekonomik etkisi hesaplandı. 7.8 km'lik tünel Kabataş'tan Mecidiyeköy kadar olan trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı. Yapılan hesaplamalara göre sürücüler söz konusu tüneli kullanamadıkları için yılda 288 milyon liralık yakıt tasarrufundan mahrum kaldı. Vatandaşlar da duruma tepkili.
Servis şoförü Şehmus Öztürk, "Bu tünelin yapılması bizim için önemliydi. Özellikle maç günleri trafik daha da fazla oluyor. Tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şuan otobana çıkıp öyle Taksim'e gidiyoruz" dedi. Öğrenci Ali İmran Yıldızhan ise "Tünelin açılması trafiği büyük oranda azaltır. 1.5 saatlik yol 10-15 dakikaya iner biz öğrenciler için de hızlı bir ulaşım yolu olur" diye konuştu.

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İBB’nin durdurduğu Levazım Tüneli yılda 300 milyon lira kaybettiriyor
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