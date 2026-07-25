İBB’nin katlı otopark inşaatında çalışan işçi 15 metreden düşüp ağır yaralandı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. İBB'ye ait olduğu belirtilen katlı otopark inşaatında çalışan Kamuran C. isimli işçi, bir anlık dikkatsizliği sonucu 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.
İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi Kamuran C., düştüğü yerden kule vinç yardımıyla çıkarıldı.
Yüksekten düşme sonucunda ağır yaralanan işçi Kamuran C. Hemen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.