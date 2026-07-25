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Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:04

İBB’nin katlı otopark inşaatında çalışan işçi 15 metreden düşüp ağır yaralandı

İstanbul Avcılar'da İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan Kamuran C. isimli işçi 15 metre yüksekten yere düştü. Yaralanan işçi düştüğü yerden kule vinç yardımıyla kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İBB’nin katlı otopark inşaatında çalışan işçi 15 metreden düşüp ağır yaralandı
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Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. İBB'ye ait olduğu belirtilen katlı otopark inşaatında çalışan Kamuran C. isimli işçi, bir anlık dikkatsizliği sonucu 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi Kamuran C., düştüğü yerden kule vinç yardımıyla çıkarıldı.

Yüksekten düşme sonucunda ağır yaralanan işçi Kamuran C. Hemen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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İBB’nin katlı otopark inşaatında çalışan işçi 15 metreden düşüp ağır yaralandı
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