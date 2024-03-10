İbrahim Şirin, Derince için Vizyon Projelerini tanıttı

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programla projelerini açıkladı. Derince'ye değer katacak olan hizmet ve eserlerini anlatan Başkan Adayı İbrahim Şirin için Yenikent Spor Salonu tıklım tıklım dolarken, coşku da görülmeye değerdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de toplantıya katılarak İbrahim Şirin'e destek verdi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Toplantıya ayrıca; AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, MKYK Üyeleri İlyas Şeker, Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz ve Halit Çokan, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, MHP İl Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

SALON TIKA BASA DOLDU

Ayrıcaİ İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenikent Kapalı Spor Salonu'nun tıklım tıklım dolduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seçim Beyannamesi ve Meclis Üyesi Tanıtım Programı'nda ilk konuşmayı yapan Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin'in konuşması gençler tarafından sık sık sloganlarla kesildi.

Yapacağı projeleri tek tek anlatan İbrahim Şirin,"Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yeni hedeflerin ve yeni hizmetlerin başlangıcı olacak, 1 Nisan sabahının işaret fişeğini ateşliyoruz. 1994 yılında kurulan ve 30 yılda adeta çehresi değişen Derince'mizde talep, ihtiyaç ve beklentilerinin ışığında hazırlanmış, yapımı devam eden ve yeni hayata geçireceğimiz projelerimizi açıklıyoruz. Derince'nin öz evladı, en büyük destekçimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanımızın önderliğinde Derince'mize çok önemli hizmetler kazandıracağımıza inancımız tam" dedi.

GENÇLİĞE YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

İbrahim Şirin, "Derince Limanı TEM Otoyolu bağlantısı, Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Deniz Mahallesi Kentsel dönüşüm projeleri devam eden projelerimiz. Deniz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 15 Mart tarihinde ilk etap için ihaleyi gerçekleştirecek. İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlarımızın halkımıza teslim edilmesi ile birlikte ikinci ve üçüncü etapları da yine bölge sakinlerimizle hayata geçireceğiz. Derince'de bu proje ile kentsel dönüşümün startını veriyoruz. Kaşkaldere Kavşak ve Alt Geçit projesi, Hoca Ahmet Yesevi Cami, Belediye Hizmet Binası, Yenikent Cemevi, Cenaze Hizmetleri Binası projelerimiz Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde devam ediyor" dedi.



HER ŞEYİ PLANLADIK

Körfez- Kartepe Metro Hattının Derince'den geçen bölümü ve D-100 koridor revizyonunun ilçe için büyük önem arz ettiğini belirten Şirin "Gençlerimiz ve çocuklarımız için beyannamemizde çok önemli projelerimiz var. Sporcu gençlik eğitim merkezleri, sporcu mükemmeliyet merkezi, çok amaçlı salonlar ve etüt-kütüphaneler yaparak gençlerimiz için ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

DERİNCE'YE DEĞER KATAN ESERLER

Derince'de her kesime dokunan projeler inşa edeceklerini belirten İbrahim Şirin,"Çenedağı Doğa Parkı Sağlık/Bakım Merkezleri Spor ve Mesire Alanları benzersiz bir proje olacak. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ni yeniden yapacağız. Hayvan Pazarı ve Kurban Kesim Alanı ile Askeri Hastane bölgesine inşa edeceğimiz Aile ve Çocuk EYDEM Yaşam Merkezi projelerimiz yine ilçemizde önemli ihtiyaçları karşılayacak" dedi. Konuşmasında eğitim kampüsü projesine de vurgu yapan Şirin, "Eğitim Kampüsü projemizin içerisinde ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise yer alacak. Derince Eğitim Kampüsü tamamlandığında Sabancı Ortakları Okulu'nu meslek yüksekokuluna dönüştüreceğiz" dedi. Projelerini anlatmaya devam eden Şirin, "Çınarlı'ya kültür merkezi inşa edeceğiz. Mahallelerimize çocuklarımız ve ailelerimiz için kreş yapacağız. Yine inşa edeceğimiz Sokak Hayvanları Barınak, Bakım ve Yaşam Alanı projemiz hayvan severlerin de gelebileceği bir yer olacak. Yeşil Camii Kapalı Pazar, Çenedağ Cımbızlar Spor Merkezi projelerimizi de tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız" diyerek projelerini paylaştı.



KÜLTÜREL, SOSYAL VE VİZYON PROJELER

Projelerin sadece merkezle sınırlı kalmayacağını belirten İbrahim Şirin, "Köylerimizin merkezi olan İshakçılar'a aile sağlığı merkezini yapacağız. Kırsaldaki mahallelerimize de mahalle konaklarını yapacağız. Bu konaklarımız çok amaçlı olarak hizmet verecek" dedi. İbrahim Şirin, "60 Evler'de bulunan arazimize otel ve aqua park yapmak istiyoruz. Bu Derince'ye değer katacak. Yeikent Spor Kompleksi ve mesire alanını ilçemize kazandıracağız. 60 Evler'e balık tutma iskelesi, kent meydanlarında bebek bakım kabinleri yapacağız. Kent meydanlarında ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Ailelerimizin talepleri doğrultusunda çocuk parklarına güvenlik sistemi için kameralar yerleştireceğiz. Zanaat atölyeleri ile ara eleman sıkıntısının çözümüne destek vereceğiz. Afet Acil Durum Yönetim merkezini oluşturacağız" dedi.

DERİNCE'DEN GÜÇLÜ BİR DESTEK BEKLİYORUM

İbrahim Şirin'in proje sunumunun ardından alkışlarla kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteğin verilmesini istedi. Konuşmasında önemli mesajlar veren Büyükakın "Benim bu toplantılara katılmamdan rahatsız oluyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı neden toplantılara gidiyor diyorlar. Ben bu toplantılara katılmayacağım da nereye katılacağım. Bu beyanname benim ve İbrahim kardeşimin beyanıdır. Projelerimizi yapmanın sözünü birlikte veriyoruz o yüzden buradayız. Bu yüzden bütün ilçelerde belediye başkan adaylarımızın toplantılarına katılıyorum. Niye rahatsız olduklarını siz biliyorsunuz" dedi.

COŞKU İÇERİSİNDE GEÇTİ

31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Derince'den güçlü bir destek beklediklerini belirten Büyükakın "Cumhurbaşkanımız bu benim için final ve son seçimim dedi. Bu yüzden Derince'ye yakışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği vermektir" diyerek sözlerini noktaladı. Coşku içerisinde geçen Seçim Beyannamesi ve Meclis Üyesi Tanıtım Programı hep birlikte toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.