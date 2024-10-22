Haberler Yaşam Haberleri İç savaşın gölgesinde umut ışığı: Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Sudan'daki öğrencilere el uzatıyor
Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:27 Son Güncelleme: 22.10.2024 15:12

İç savaşın gölgesinde umut ışığı: Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Sudan'daki öğrencilere el uzatıyor

Sudan'da devam eden iç savaşa rağmen, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı çatışmadan etkilenen öğrencilere ve ailelere hayati eğitim ve insani yardım desteği sağlamaya devam ediyor.

SABAH
İç savaşın gölgesinde umut ışığı: Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Sudan’daki öğrencilere el uzatıyor

Sudan'da 2023 Nisan ayından bu yana süren iç savaş, 2 milyon sivili yerinden etti, yarım milyon kişiyi ülkeden göçe zorladı ve 1 milyon çocuğu eğitim imkânlarından mahrum bıraktı. Bu zorlu koşullara rağmen, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı 2013 yılında başlattığı Sudan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, hâlihazırda birkaç eğitim kurumunda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin yemek ve barınma imkânları, çatışmadan etkilenen öğrenciler için yatakhane ve bölgedeki ihtiyaç sahibi topluluklar için aşevi hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının da giderilmesine katkı sağlıyor.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Kızılay ve İHH'nın gemileri vesilesiyle bölgeye onlarca yardım TIR'ı gönderdi. Vakfın ekipleri, iç savaş mağduru Sudan halkına ve öğrenci ailelerine yardım malzemelerinin dağıtımına bizzat denetledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; "Amacımız, iç savaş ortamında eğitimlerini sürdürmeye çalışan yüzlerce Sudanlı öğrencinin yaşam koşullarını iyileştirmek, bu coğrafyada yaşamını sürdürmeye çalışan gençlere maddi ve manevi destek sağlamaya devam edeceğiz."

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İç savaşın gölgesinde umut ışığı: Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Sudan'daki öğrencilere el uzatıyor
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