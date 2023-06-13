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Giriş Tarihi: 13.6.2023 21:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü için kutlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü için kutlama

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi şanla ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve rap tarzında seslendirilen marşın videosuna da yer verdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü için kutlama
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