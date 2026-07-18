İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi

Ziyaretler kapsamında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, kentte yürütülen güvenlik hizmetleri ile trafik ve ulaşım güvenliğine ilişkin çalışmalara dair bilgi aldı. Güvenlik güçleriyle değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görev yapan personelin çalışmalarını yerinde inceledi.

"RABBİM HER BİRİNİ MUHAFAZA EYLESİN"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Çiftçi, görevlerini fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getiren polis ve jandarma personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Çiftçi, paylaşımında, "Rabbim her birini muhafaza eylesin." ifadelerine de yer verdi.