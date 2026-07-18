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Giriş Tarihi: 18.07.2026 16:04

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ni ziyaret etti. Programına Gebze'deki Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliği'nde başlayan Çiftçi, daha sonra Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

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Ziyaretler kapsamında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, kentte yürütülen güvenlik hizmetleri ile trafik ve ulaşım güvenliğine ilişkin çalışmalara dair bilgi aldı. Güvenlik güçleriyle değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görev yapan personelin çalışmalarını yerinde inceledi.

"RABBİM HER BİRİNİ MUHAFAZA EYLESİN"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Çiftçi, görevlerini fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getiren polis ve jandarma personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Çiftçi, paylaşımında, "Rabbim her birini muhafaza eylesin." ifadelerine de yer verdi.

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#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi
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