İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop’ta toplu açılış törenine katıldı

Sinop programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolüyle bir araya gelerek kentin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde eser ve hizmet siyasetinin Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirildiğini belirten Bakan Çiftçi, "AK Parti iktidara geldiğinden bu yana eser ve hizmet siyaseti üretiyor. Bu hizmetlerin hepsinin yapılmasında iradesi ve imzası olan Muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Modern Türkiye'nin imarında ve inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri ve gayretleri var." dedi. Sinop'a kazandırılan hizmetlerin takibinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de önemli gayretleri bulunduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Sayın Milletvekilimize, Nazım abiye teşekkür ediyorum. Bizleri hizmet noktasında hiç rahat bırakmıyor. Kendisini gördüğümde daha önce bana söylediği bir talebi aklıma geliyor. Bu hizmetlerin yapımında onun da emekleri ve takipleri var." diye konuştu.

Ardından MHP Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüşen Bakan Çiftçi, daha sonra Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI, GÜÇLÜ DEVLET İDEALİNİN ADIDIR

Devletlerin kurdukları müesseselerle, inşa ettikleri eserlerle ve milletine sundukları hizmetlerle güç kazandığını belirten Bakan Çiftçi, eser bırakmanın, millete hizmet etmenin ve insanın hayatını kolaylaştırmanın medeniyet tasavvurunun en önemli vazifelerinden biri olduğunu söyledi. Bu anlayışın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonuna yön veren temel ilkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı; devletin vatandaşına daha hızlı ulaştığı, güvenliğin daha güçlü tesis edildiği, kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hâle geldiği güçlü devlet idealinin adıdır. Bugün Sinop'umuzda hizmete aldığımız her eser de bu büyük vizyonun sahadaki karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkenin dört bir yanında eser ve hizmet siyasetinin yükselmeye devam ettiğini belirten Bakan Çiftçi, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan bu anlayışın şehirleri yollarla, hastanelerle, okullarla, güvenlik tesisleriyle ve modern kamu hizmet binalarıyla buluşturduğunu kaydetti.

SİNOP SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMETE ALINDI

Siyaset anlayışlarının temelinde insana hizmet olduğunu belirten Bakan Çiftçi, devletin en önemli görevinin milletine hizmet etmek, mazlumun elinden tutmak, vatandaşının huzurunu ve emniyetini teminat altına almak olduğunu ifade etti. Açılışı gerçekleştirilen Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının bu hizmet anlayışının en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "261 milyon liralık yatırımla inşa edilen bu tesis; 120 metre uzunluğundaki rıhtımı, dalış ve arama kurtarma birimleri, teknik atölyeleri, harekât merkezi ve modern hizmet alanlarıyla Mavi Vatanımızdaki güvenlik kapasitemizi daha da artıracaktır." dedi.

JANDARMA HİZMET BİNALARI CANLI BAĞLANTILARLA AÇILDI

Törende, Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının açılışı da canlı bağlantılarla gerçekleştirildi. Durağan, Boyabat ve Gerze İlçe Jandarma Komutanlıklarının yeni hizmet binalarıyla modern ve güçlü çalışma imkânlarına kavuştuğunu, Durağan'da 62, Boyabat'ta 66 ve Gerze'de 47 personelin ilçelerin huzuru ile vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapacağını belirten Bakan Çiftçi, "Bu binaların her biri devletimizin kudretini, adaletini ve şefkatini temsil eden hizmet kapılarıdır. Polisimizin, jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin bulunduğu her yerde huzur, güven ve milletimizin duası vardır." diye konuştu.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ YARDIM ÇAĞRILARINA HIZLI VE KOORDİNELİ CEVAP VERECEK

Açılışı gerçekleştirilen Sinop 112 Acil Çağrı Merkezinin 72 personelle vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına hızlı ve koordineli şekilde cevap vereceğini belirten Bakan Çiftçi, acil durumlarda kaybedilen her saniyenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Çiftçi, "Bu merkezimiz sayesinde ihtiyaç anında devletimizin bütün imkânları vatandaşımıza tek numara üzerinden ulaştırılacaktır." dedi.

Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binasının ise bin 600 metrekarelik kullanım alanıyla hizmet vereceğini belirten Bakan Çiftçi, hizmet binasının vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

ALTI ÖNEMLİ ESER YAKLAŞIK 525 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA SİNOP'A KAZANDIRILDI

Sinop'a kazandırılan altı önemli eserin toplamda yaklaşık 525 milyon liralık yatırımla hizmete alındığını belirten Bakan Çiftçi, "Bu yatırımlar; milletimizin emanetini, yine milletimizin hizmetine dönüştüren eser ve hizmet siyasetinin güçlü nişaneleridir." ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, "Hedefimiz; vatandaşımızın başı dara düştüğünde devletini yanında bulduğu, kamu hizmetine kolayca ulaştığı, sokaklarında huzur içinde yürüdüğü, güçlü bir Türkiye'dir." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda eserlerin Sinop'a, ilçelere, güvenlik teşkilatlarına ve aziz millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Çiftçi, emeği geçen kurumlara, milletvekillerine, mühendislere, işçilere ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.