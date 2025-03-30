İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Şanlıurfa’da şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar için taziye mesajı paylaştı.

Acar'ın, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.