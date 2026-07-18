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Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:18 Son Güncelleme: 18.07.2026 11:22

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ bağlantılı 119 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ bağlantılı 119 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, -DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, -Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #DEAŞ

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ bağlantılı 119 şüpheli yakalandı!
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