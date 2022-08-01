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Giriş Tarihi: 1.8.2022 11:36

İçişleri Bakanlığı: PKK kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: PKK kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları ile PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılım yapan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63'e ulaştı.

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İçişleri Bakanlığı: PKK kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu
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