Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde