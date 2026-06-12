İçişleri Bakanlığı’ndan Fatoş Pınar Türker iddialarına ilişkin soruşturma kararı

Tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği gözaltı sürecine ilişkin iddialar kamuoyundaki gündemini korurken, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir kişinin gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığı yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtilerek, hukuki, idari ve teknik boyutların şeffaf şekilde incelenmesi için Mülkiye Müfettişi ile Polis Müfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

İSTANBUL EMNİYETİ DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Türker'in gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak meselenin kamuoyunda tartışılmaya devam etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı doğrudan devreye girdi.