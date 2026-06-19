İçişleri Bakanlığı’ndan Milli Takım’a destek klibi: Bakan Çiftçi de kamera karşısına geçti: Haydi Bizim Çocuklar… Tüm Türkiye sizinle

İçişleri Bakanlığına bağlı birim personelleri Milli Takıma destek için klip çekti. Klipte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli rol aldı.

Kırsal bir alanda futbol oynayan çocukların topunun uçurumdan aşağıya düşmesi başlayan klipte, ilk olarak top AFAD tarafında aranıp bulunuyor. İçişleri Bakanlığı birimlerinin topun çocuklara ulaşması için yapılan çalışmaları simgeleyen görüntülerde top, AFAD Arama Kurtarma personeli tarafından bulunduktan sonra degajman ile atılıyor. Yunus Polislerine düşen top sırasıyla; Sahil Güvenlik botuna, Göç İdaresi Başkanlığı sınır ekibine ve Jandarma Trafik personeline ulaşıyor. Son olarak, Jandarma Trafik ekibi topu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırıyor.

Yuvarlanarak gelen topu ayağıyla sektirerek eline alan Bakan Çiftçi, toplarını almak için koşarak yanına gelen çocuklara "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" diyerek topu veriyor. Topu alan çocuklar sevinçle futbol oynamaya devam ederken görüntü Milli Takım oyuncularıyla bütünleşiyor.

Tamamı İçişleri Bakanlığı çalışanları tarafından hazırlanan ve çekilen filmde, saha personeli rol alırken, filmdeki minikler ise personel çocuklarından oluştu. Filmde kullanılan Türkiye Burada şarkısı ise Jandarma personeli tarafından özel olarak bestelendi.