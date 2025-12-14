İçtikleri içki sonları oldu! 3 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti..

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan Cengiz Akman, dün arkadaşları Şabettin A. (26) ve Tufan G. (25) ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN UYANMADI

İddiaya göre, Şabettin A. ve Tufan G. sabah Cengiz Akman'ın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan Akman'ın ölümü şüpheli bulundu. Akman'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Şabettin A. ve Tufan G.'yi gözaltına aldı.