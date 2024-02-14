İdan başından vurulmuş hale bulunmuştu: Yengesi ve kuzeni gözaltında!

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.'yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Yüzü tanınamayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen İdan, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İdan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İdan'ın amcası F.Y., onun eşi G.Y., oğulları E.Y. ve ismi öğrenilemeyen kızlarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda G.Y. ile kızı gözaltına alındı. F.Y. ve E.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.