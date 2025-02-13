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Giriş Tarihi: 13.2.2025 08:55

İETT otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarptı: 2 yaralı!

İstanbul Şişli'de İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı.

İETT otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarptı: 2 yaralı!

Kaza, saat 07:30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Kambur yönetimindeki 34 HO 2232 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 34 34 GYD 146 plakalı cipe arkadan çarptı.

"FRENE BASTIM AMA ARAÇ DURAMADI"

Çarpmanın etkisiyle İETT Özel Halk Otobüsü içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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İETT otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarptı: 2 yaralı!
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