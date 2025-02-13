İETT otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarptı: 2 yaralı!

"FRENE BASTIM AMA ARAÇ DURAMADI"

Çarpmanın etkisiyle İETT Özel Halk Otobüsü içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.