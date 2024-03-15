İETT saldırganı genç tutuklandı

Başakşehir'de İETT şoförünü bıçakla yaralan genç tutuklandı. Kayaşehir-Yenibosna seferini yapan otobüsün şoförü Mahmut Murat K. ile yolda ilerleyen bir sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bir sonraki durağa giderek araçlarından inen ve otobüse binen sürücü A.Ö. ile oğlu M.Y.Ö. şoföre saldırdı. Bu sırada M.Y.Ö, Mahmut Murat K.'yı göğsünden ağır yaraladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen M.Y.Ö. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.