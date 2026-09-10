Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu (IFOS) bünyesinde düzenlenen dev organizasyon, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 126 ülkeden 7 binin üzerinde uzmanın katıldığı kongrede, alanında önde gelen bilim insanları dört gün boyunca tıp dünyasındaki son gelişmeleri ele alacak.

IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil

Kongreye ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan IFOS 2026 Kongre Başkanı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, organizasyonun Türkiye'nin sağlık alanındaki gücünü ve ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinin stratejik önemine dikkati çeken Yiğit, "Ülkemizin tıp alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil." ifadelerini kullandı.

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