Haberler Yaşam Haberleri IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil
Giriş Tarihi: 10.09.2026 20:54 Son Güncelleme: 10.09.2026 21:05

IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil

IFOS 2026 Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, 33 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayan Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne ilişkin, "Ülkemizin tıp alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil." dedi.

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IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil
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Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu (IFOS) bünyesinde düzenlenen dev organizasyon, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 126 ülkeden 7 binin üzerinde uzmanın katıldığı kongrede, alanında önde gelen bilim insanları dört gün boyunca tıp dünyasındaki son gelişmeleri ele alacak.

IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil

Kongreye ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan IFOS 2026 Kongre Başkanı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, organizasyonun Türkiye'nin sağlık alanındaki gücünü ve ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinin stratejik önemine dikkati çeken Yiğit, "Ülkemizin tıp alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ #İSTANBUL KONGRE MERKEZİ #TÜRKİYE

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