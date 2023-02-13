İftira İle İlgili Ayetler – Kuran’da İftira Atmanın Günahı Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Kur'an'da iftira atmayla ilgili birçok ayet bulunmasına rağmen, Nur suresinin 24.ayeti, iffetli kadınlara iftira edilmesinin ciddiyetini ve bu suçun cezasının gerektiği şekilde uygulanması gerektiğini vurgulaması nedeniyle özellikle önemlidir, bu da birine iftira atmanın günahı hangi surede anlatılıyor sorusunun cevabı olmaktadır. İftira ile ilgili ayetleri ve meallerini aşağıdaki yazımızda açıkladık. İftira etmek ile ilgili ayet ve hadisler ile ilgili aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz. Hadi gelin iftira ile ilgili ayetleri beraber inceleyelim.

İftira İle İlgili Ayetler

Kur'an, insanların birbirlerine iftira atmanın ciddiyetini ve bu davranışın Allah katında nasıl bir günah olduğunu pek çok ayetle vurgulamaktadır. İftira, başka bir kişinin itibarını zedeleyen, haksız bir şekilde suçlamada bulunmak veya yalan beyanlar yapmaktır. İşte Kur'an'da iftira ile ilgili bazı ayetler:

Nisa Suresi 112. ayet: "Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası cehennemdir. O, Allah'ın gazabına uğramıştır ve Allah ona lanet etmiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır." Bu ayet, iftira yoluyla bir müminin öldürülmesinin ciddiyetini vurgulamaktadır. İftira ile bir kişinin hayatı riske atılabilir ve bu suçun cezası cehennemdir.

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası cehennemdir. O, Allah'ın gazabına uğramıştır ve Allah ona lanet etmiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır." Bu ayet, iftira yoluyla bir müminin öldürülmesinin ciddiyetini vurgulamaktadır. İftira ile bir kişinin hayatı riske atılabilir ve bu suçun cezası cehennemdir. Maide Suresi 8. ayet: "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun ve Allah için şahitlik edenler olun. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." Bu ayet, bir kişiye iftira atmanın, adaletsizlik yapmanın ve insanlara karşı kin beslemenin yanlış olduğunu vurgulamaktadır.

"Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun ve Allah için şahitlik edenler olun. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." Bu ayet, bir kişiye iftira atmanın, adaletsizlik yapmanın ve insanlara karşı kin beslemenin yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Hucurat Suresi 6. ayet: "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz." Bu ayet, bir kişinin başka bir kişi hakkında haber getirmesi durumunda, doğruluğunu araştırmanın önemini vurgulamaktadır. İftira ile ilgili bir iddiayı kabul etmeden önce, öncelikle gerçekleri araştırmak gerekmektedir.

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz." Bu ayet, bir kişinin başka bir kişi hakkında haber getirmesi durumunda, doğruluğunu araştırmanın önemini vurgulamaktadır. İftira ile ilgili bir iddiayı kabul etmeden önce, öncelikle gerçekleri araştırmak gerekmektedir. En'am Suresi 151. ayet: "De ki: 'Gelin, size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın; anne babaya iyilik edin; yoksulluk zamanında, yakınınız olsun uzak olsun, ona iyilik edin; akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını verin; ellerinizi sıkı sıkıya bağlamayın, fakat savurgan da olmayın. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür.'" Bu ayet, iftiranın yanı sıra insanların diğer suçları da ele alarak, insanlar arasında sevgi, saygı ve adaleti teşvik etmektedir. İftira, başka bir kişiye haksız yere suç atmak veya yalan beyanlar yapmakla birlikte, bu ayette belirtilen diğer davranışlar da insanların birbirlerine karşı göstermesi gereken özelliklerdir.

"De ki: 'Gelin, size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın; anne babaya iyilik edin; yoksulluk zamanında, yakınınız olsun uzak olsun, ona iyilik edin; akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını verin; ellerinizi sıkı sıkıya bağlamayın, fakat savurgan da olmayın. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür.'" Bu ayet, iftiranın yanı sıra insanların diğer suçları da ele alarak, insanlar arasında sevgi, saygı ve adaleti teşvik etmektedir. İftira, başka bir kişiye haksız yere suç atmak veya yalan beyanlar yapmakla birlikte, bu ayette belirtilen diğer davranışlar da insanların birbirlerine karşı göstermesi gereken özelliklerdir. Nur Suresi 19. ayet: "Şüphesiz onlar, Allah'ın elçisini çağırdıkları zaman, arkalarında birçok örtücüler olduğu halde, sen çağırmazsan da Allah, seni bağışlayacaktır. Allah'ın emri gereğince, asla temiz olmayan bir toplulukla beraber olma." Bu ayet, iftira atan insanların Allah'ın gözünde ne kadar temiz olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, böyle insanlarla birlikte olunmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

"Şüphesiz onlar, Allah'ın elçisini çağırdıkları zaman, arkalarında birçok örtücüler olduğu halde, sen çağırmazsan da Allah, seni bağışlayacaktır. Allah'ın emri gereğince, asla temiz olmayan bir toplulukla beraber olma." Bu ayet, iftira atan insanların Allah'ın gözünde ne kadar temiz olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, böyle insanlarla birlikte olunmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Kalem Suresi 10-12. ayetler: "Onlara, 'Allah'ın yarattığını iftira ederek mi inkâr edeceksiniz?' de. Eğer öyleyse, yalan uyduranlar giderken yanlarına tutacakları ne bir güçleri ne de bir yardımcıları vardır. Onlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamaktadırlar. Allah, bu yalanlamaları yüzünden kaydedecek, yaptıklarını da arttıracaktır. Hiç şüphesiz, insanların çabaları, Rabbinin gözetimi altındadır." Bu ayetler, iftira atanların yalan söylediğini ve Allah'ın bunu kaydettiğini, yaptıkları yanlışların hesabını vereceklerini ifade etmektedir.

Kısaca, Kur'an, iftira atmanın ciddiyetini vurgulayarak insanlara birbirlerine karşı doğru ve adil davranmalarını öğütlemektedir.

Kur'an'da İftira Atmanın Günahı Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Kur'an'da iftira atmanın günahıyla ilgili pek çok ayet bulunmaktadır, ancak özellikle ifade edilen bir ayet vardır. Bu ayet Nur Suresi'nde yer almaktadır.

Nur Suresi'nin 24. ayeti şöyledir: "Onlar ki, iffetli kadınları fena bir sûretle iftira ederler ve sonra da bu iftiralarını dört şahit getirmezlerse (cezalandırılmaları gerekir). İşte onlar yalancıdırlar."

Bu ayet, iffetli kadınların iftira edilmesinin ciddi bir suç olduğunu vurgulamaktadır. Ayette, bu suçun cezasının dört şahit getirilmeden uygulanamayacağı da açıkça belirtilmektedir. Ayrıca, bu ayet, yalan söylemenin Allah katında büyük bir günah olduğunu ve yalancıların zalim olduklarını ifade etmektedir.