Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'da bir kişinin öldüğü dava barışla sonuçlandı
Giriş Tarihi: 1.5.2023 20:37 Son Güncelleme: 1.5.2023 20:51

Iğdır'da bir kişinin öldüğü dava barışla sonuçlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödek'li Köyü'nde gecen yıl düğün esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 6 kişinin ise yaralandığı kavga sonrası iki aile arasında husumet başladı. Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle husumet barışla sonuçlandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da bir kişinin öldüğü dava barışla sonuçlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli Köyü'nde Aras ve Keşen aileleri arasında bir yıldır süren husumet, Vali H. Engin Sarıibrahim'in katıldığı törenle barışla sona erdi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini belirterek, bundan böyle barış içinde yaşayacaklarına dair söz verdi.

Barış töreninde konuşan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, "Aileler arasında geçmişte yaşanan bu gibi husumetler hiçbir topluma, hiçbir aileye ve hiçbir insana huzur getirmez. Aileler arasında yaşanan huzursuzluk diğer insanlara da, toplumun geneline de yansır." dedi.

Milletin birliği ve bütünlüğü için emek veren, barışın sağlanmasına destek olan herkese teşekkür eden Sarıibrahim, "Birbirimizi sevmeye daha çok ihtiyacımız var. Sevgiyi, hoşgörüyü, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ki ülkemiz büyüyecek, milletimiz büyüyecek." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim...
Son dakika: Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu
SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
Can Ataklı'dan Selçuk Bayraktar'a küstah sözler! Hakaretler savurdu, büyük tepki çekti...
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 1. ve 2. bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır'da bir kişinin öldüğü dava barışla sonuçlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA