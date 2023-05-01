Iğdır’da bir kişinin öldüğü dava barışla sonuçlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli Köyü'nde Aras ve Keşen aileleri arasında bir yıldır süren husumet, Vali H. Engin Sarıibrahim'in katıldığı törenle barışla sona erdi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini belirterek, bundan böyle barış içinde yaşayacaklarına dair söz verdi.

Barış töreninde konuşan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, "Aileler arasında geçmişte yaşanan bu gibi husumetler hiçbir topluma, hiçbir aileye ve hiçbir insana huzur getirmez. Aileler arasında yaşanan huzursuzluk diğer insanlara da, toplumun geneline de yansır." dedi.

Milletin birliği ve bütünlüğü için emek veren, barışın sağlanmasına destek olan herkese teşekkür eden Sarıibrahim, "Birbirimizi sevmeye daha çok ihtiyacımız var. Sevgiyi, hoşgörüyü, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ki ülkemiz büyüyecek, milletimiz büyüyecek." şeklinde konuştu.