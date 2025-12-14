Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da göçmen kaçakcılarına operasyon
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:09

Iğdır’da göçmen kaçakcılarına operasyon

Iğdır'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İHA
Iğdır’da göçmen kaçakcılarına operasyon
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 06 plakalı bir aracın düzensiz göçmenleri kırsal alandan alarak batı illerine götüreceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

12 GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Belirlenen araç, uygulama noktasında durdurularak kontrol edildi. Araçta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan organizatörler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır’da göçmen kaçakcılarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz