Iğdır’da ’göçmen’ operasyonu: Sahte pasaport şüphelisi dronla yakalandı!

10 SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Dron kullanılan operasyonda, kırsalda buluştuğu 9 düzensiz göçmeni kamyonete bindirip yola çıkan İ.A, polis ekipleri tarafından yolda durduruldu. Kamyoneti kullanan İ.A. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri Kars'a götürmek istediği belirlendi. Operasyonda 10 sahte pasaport ele geçirildi. Düzensiz göçmenler ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Şüpheli İ.A.'nın işlemleri sürüyor.