Iğdır’da İHA destekli kaçak göçmen operasyonu: Termal kameraya yakalandılar!

Giriş Tarihi: 14.12.2025 12:46 Son Güncelleme: 14.12.2025 13:00

Iğdır’da termal kamera ve İHA destekli kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

DHA Yaşam
Ağrı Dağı eteklerinde Erhacı köyüne doğru, termal kamera ve insansız hava araçları ile yapılan teknik ve fiziki takipte kaçak göçmenler tespit edildi.

11 KAÇAK GÖÇME TESLİM EDİLDİ

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Ayrıca, göçmenlerin getirmesine, barındırılmasına ve batı illerine gönderilmesini sağlayan 3 organizatör yakalandı.

