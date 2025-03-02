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Giriş Tarihi: 2.3.2025 17:09

Iğdır'da kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı! 2 ölü 1 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında çıkan husumet kanlı bitti. Hastane çıkışında başlayan tartışma, köy yolunda silahlı saldırıya dönüştü. Otomobile açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA
Iğdır’da kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı! 2 ölü 1 yaralı

Kanlı olay, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyünde meydana geldi. Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında husumetli olan Kalkan ve Baktemur aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

HASTANEDE TARTIŞTILAR, KÖYDE SİLAHLAR KONUŞTU!

Tartışmanın ardından hastaneden erken ayrılan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Bir süre sonra köye gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan'ın bulunduğu otomobile, Baktemur kardeşler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucunda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüphan Kalkan yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı Eyüphan Kalkan, ambulansla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise hastane morguna konuldu. Silahlı saldırıyı duyan Kalkan ailesinin yakınları hastaneye akın etti.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Şaban Baktemur'u gözaltına aldı. Kaçan Coşkun Baktemur'u yakalamak için operasyonlar sürüyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK SÜRÜYOR!

Öte yandan, iki aile arasındaki husumetin daha da büyümemesi için bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

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Iğdır'da kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı! 2 ölü 1 yaralı
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