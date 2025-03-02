Iğdır’da kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı! 2 ölü 1 yaralı

HASTANEDE TARTIŞTILAR, KÖYDE SİLAHLAR KONUŞTU!

Tartışmanın ardından hastaneden erken ayrılan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Bir süre sonra köye gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan'ın bulunduğu otomobile, Baktemur kardeşler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucunda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüphan Kalkan yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı Eyüphan Kalkan, ambulansla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise hastane morguna konuldu. Silahlı saldırıyı duyan Kalkan ailesinin yakınları hastaneye akın etti.