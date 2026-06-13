Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’daki polis müdahalesi iddiasına soruşturma
Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:27

Iğdır’daki polis müdahalesi iddiasına soruşturma

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Iğdır’daki polis müdahalesi iddiasına soruşturma
  • ABONE OL

Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Haziran 2026 tarihinde gündeme gelen görüntülerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, olayın hukuki, idari ve teknik boyutlarıyla şeffaf bir şekilde incelenerek aydınlatılmasının amaçlandığı vurgulanırken, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından bir Mülkiye Müfettişi ile bir Polis Müfettişinin görevlendirildiği kaydedildi.

#IĞDIR #MUSTAFA ÇİFTÇİ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır’daki polis müdahalesi iddiasına soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA