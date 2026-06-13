Iğdır’daki polis müdahalesi iddiasına soruşturma

Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Haziran 2026 tarihinde gündeme gelen görüntülerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, olayın hukuki, idari ve teknik boyutlarıyla şeffaf bir şekilde incelenerek aydınlatılmasının amaçlandığı vurgulanırken, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından bir Mülkiye Müfettişi ile bir Polis Müfettişinin görevlendirildiği kaydedildi.