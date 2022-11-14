Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:31 Son Güncelleme: 14.11.2022 13:40

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü İstanbulda İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama’dan dolayı çeşitli gösteriler iptal edilirken Çelenk sunumu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Iğdır Belediyesi önünde başlayan program Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerin Atatürk heykelinin önüne bırakılması sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, "Karakteri yüksek Türk milletinin ya istiklal ölüm diyenlerin gelecek nesiller için yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmeleri için ölümü seçtikleri gündür.

14 Kasım 1920 ülkemiz genelinde gerçekleşen şanlı mücadelenin Iğdır'da sonuç verdiği ve Iğdır'ımızın düşman işgalinden kurtarıldı bu gururlu gündür. Iğdır halkının çabası Türk halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur. Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi'nde 14 Kasım'da 1920'de kent merkezinde şanlı Türk bayrağının çekilmesi ile kurtuluşa ermiştir" dedi.

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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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