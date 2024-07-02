İğrenç imalathaneye ceza yağdı

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi zabıtası ekipleri rutin gıda kontrol denetimleri sırasında Narlıtepe mahallesindeki depoda süt ürünleri imalatı yapıldığı bilgisi üzerine imalathaneye dönüştürülen depoya baskın düzenledi. Baskın yapılan imalathaneye giren ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İmalathane çevrilen

Belediyeden ruhsat almayan ve Tarım Bakanlığı izni olmadan sağlıksız koşullarda markasız olarak üretim yaptığı belirlenen imalathanedeki görüntüler mide bulandırdı. İlkel bir şekilde hijyen kurallarının hiçe sayılarak üretim yapılan imalathanede süt ve süt ürünlerinin yanında tuvalet olması dikkat çekerken kova ve bidonlardaki 1 ton 40 kilogram ve süt ve süt ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Üretim için herhangi bir izin ve ruhsatı bulunmayan işletme mühürlenirken sahiplerine 146 bin lira para cezası uygulanarak haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.