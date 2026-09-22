İHA destekli operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Operasyonlar, "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirildi. Bölgedeki arazi çalışmaları kapsamında 64 operasyonel tim ve 570 personel görev aldı. Ekiplerin çalışmalarında teknolojik imkanlardan da yararlanıldı. Uzaktan algılama sistemleri kullanılarak belirlenen şüpheli bölgeler kontrol edildi ve yasa dışı kenevir ekimi yapılan alanlar tespit edildi.

99 EKİM ALANI BELİRLENDİ

Lice ve Kulp ilçelerinde yürütülen operasyonlarda toplam 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Alanlarda yapılan arama ve kontrollerin ardından çok sayıda kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyonların bilançosu da dikkat çekti. Yapılan çalışmalar sonucunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ele geçirilen bitkilerin işlenmesi halinde yaklaşık 5 ton toz esrar elde edilebileceği değerlendirildi. İHA'ların destek verdiği operasyonlar kapsamında ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki yasa dışı uyuşturucu üretim alanlarına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör