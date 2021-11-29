İhaleler şeffaf yapılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 bütçesinin görüşüldüğü mecliste konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'nin yönettiği İBB'de ihalelerin şeffaf olmadığını ifade etti. Sadece yüzde 14 açık ihale yaptığını belirten Göksu, "Tarihi belgeyi açıklıyorum. Şeffaflık kavramını dilinden düşürmeyen Sayın Başkan'ın göreve geldiği günden 12 Kasım 2021 tarihine kadar bu İBB tam 11 bin 415 ihale yapmış. Bunların sadece Bin 624'ünü açık ihale şeklinde yapmışlar. Yani sadece yüzde 14'ü. Bu ne demek biliyor musunuz? Şeffaf olacağız diye İBB yönetimine gelenler yaptıkları ihalelerin tamı tamına yüzde 86'sını kapalı kapılar ardında yapmışlar, bu da 9 bin 791 adet. İşte CHP'nin verdiği söz bu kadar olur. İşte CHP'nin şeffaflığı budur" dedi.





KAÇ İHALEYİ CANLI YAYINLADINIZ?



Seçim öncesi tüm ihaleleri canlı yayınlayacağını söyleyen İmamoğlu'nun bu söylemini yerine getirmemesini de eleştiren Göksu, "Yaptığınız 11 bin 415 ihalenin bugüne kadar kaç tanesini canlı yayınladınız? Tespitimize göre 24 ihale, yani binde 2. Mesela, Mali Müşavirliğini CHP İstanbul Milletvekili ve sizin de yakın arkadaşınız olan bir milletvekilinin yaptığı firmaya verdiğiniz 15 ballı ihaleyi canlı yayınladınız mı? Yoksa bu ihalelerde 'canlı' olan başka bir şey miydi?" diye sordu.





İETT İHALELERİ DE ŞEFFAF DEĞİL



Göksu, İETT için yapılan ihalelerin de şeffaf olmadığını vurgulayıp, "İETT'nin 15 bakım ihalesini yaklaşık maliyetlerini bilerek tek bir firmanın alması size de anormal gelmiyor mu? Aynı ihaleye giren beş firmanın her seferinde teşekkür verip ihaleden çekilmiş olması size de garip gelmiyor mu? Toplamda yaklaşık 2 milyarlık ihale alan bu firma, Mercedes'ten daha mı liyakatli? İETT otobüslerinin yolda kalmasının sebebinin, ihaleyi alan firmanın yan sanayi parça kullanması olduğu doğru mu? Tüm bu soruların cevabını veremediğiniz için 'kuru gürültü' deyip geçiştirdiniz? Ben lafı hiç dolandırmadan soruyorum. Siz de bu konuyu hiç 'kuru gürültüye getirmeden' İstanbullulara izah etmek zorundasınız" şeklinde konuştu.