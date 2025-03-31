İhbara giden ekibe şüpheli ateş açtı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Bingöl, Yeni Mahalle'de önceki gece geç saatlerde bir ihbar üzerine adrese giden polis ekibini gören şüpheli kaçmaya başladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar sokaktaki Berat Çakin (23) ve 1 polis memuruna isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakin, yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan polis memurunun tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için yapılan çalışma sürüyor.