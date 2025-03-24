İhmal kurbanı olmuştu: Ailesi davadan çekildi

İzmir'de İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili açılan davanın duruşması dün yapıldı.Duruşma öncesi, İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi. Aile, "Hukuki süreci uzatmamak adına GDZ Elektrik ve Argan Mühendisliğin tazminat hukuku alanında üzerine düşeni yaptığını" belirterek sanıklar hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı.Olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan ve mahkeme dosyasına sunulan raporda, ölen Özge Ceren Deniz'in, tam olarak nereye bastığı tespit edildi.Duruşma savcısı sanıkların tutukluluk ve adli kontrol durumlarının devamı yönünde görüş bildirirken, avukatlar ise tahliye talebinde bulundu.Tutuklu sanıklardan İZSU altyapı kanal işçisi Barış Sevgili ve sağlık sorunları sebebiyle Gediz arıza yönlendirme ekibinden Yavuz Üner'in tahliyesine karar veren mahkeme, 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.Özge Ceren Deniz'in babası ise "Suçlu yok. Herkes 'Masumum' diyor. Kızımın suçu ne? Okulu bitirdiğinde doktor olacaktı. Herkes Avrupa'ya gitme hayali kurarken kızım 'Devletin bende hakkı var, burada çalışacağım' diyordu. Adalete güveniyorum. Kimin en ufak ihmali varsa ceza almasını istiyorum" dedi.